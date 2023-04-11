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1 час назад

Диетолог Соломатина назвала самый вредный шоколад

Катерина Саломе

Белый шоколад — любимый десерт многих людей. Однако, по мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, он наименее полезен для здоровья. Ее слова приводит "Москва 24".

По словам эксперта, в отличие от темного шоколада, белый не содержит какао-бобов, но зато в его составе присутствует какао-масло, которое, как утверждает врач, имеет неприятный вкус. Из-за этого производители добавляют в белый шоколад больше сахара и различных ароматизаторов, чтобы придать ему привлекательный вкус, уточнила она.

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Кроме того, по словам эксперта, в белом шоколаде больше жиров, что делает его более калорийным. В свою очередь, темный шоколад, содержащий более 68% какао, считается полезным для здоровья. В нем много полифенолов и антиоксидантов, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, добавила врач.

Ранее мы писали о том, что диетолог Соломатина перечислила полезные для почек продукты.

Еда,Видео,Елена Соломатина,
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