Белый шоколад — любимый десерт многих людей. Однако, по мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, он наименее полезен для здоровья. Ее слова приводит "Москва 24".

По словам эксперта, в отличие от темного шоколада, белый не содержит какао-бобов, но зато в его составе присутствует какао-масло, которое, как утверждает врач, имеет неприятный вкус. Из-за этого производители добавляют в белый шоколад больше сахара и различных ароматизаторов, чтобы придать ему привлекательный вкус, уточнила она.

Кроме того, по словам эксперта, в белом шоколаде больше жиров, что делает его более калорийным. В свою очередь, темный шоколад, содержащий более 68% какао, считается полезным для здоровья. В нем много полифенолов и антиоксидантов, которые помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, добавила врач.