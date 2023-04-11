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50 минут назад

Нутрициолог Юзуп объяснила, что сделает шашлык полезнее

Мира Маркина

Пользу шашлыка можно увеличить с помощью лимонного сока. Об этом нутрициолог Ирина Юзуп рассказала "Ленте.ру".

Когда мясо готовится при высокой температуре, образуются гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды. Эти вещества делают более вероятным развитие рака толстой кишки, желудка и поджелудочной железы. Помимо этого, дым, который появляется при сжигании древесного угля или дерева, часто содержит вредные соединения, в частности канцероген бензол.

Снизить вред популярного весеннего и летнего блюда поможет правильный способ приготовления. Если использовать сок лимона в шашлыке, ГЦА будут образовываться в меньшем количестве. Чтобы во время жарки образовывалось меньше вредных химических веществ, стоит выбирать более постные куски мяса и удалять излишки жира. Аналогично органическое сырье для разведения костра позволит избежать чрезмерного вредного воздействия на организм.

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Однако, напоминает Ирина Юзуп, некоторым людям лучше все же не есть шашлык. Мясо на гриле категорически запрещено пациентам с язвой, колитом, панкреатитом, патологией желчного пузыря. Заболевания почек — тоже повод отказаться от мяса, которое готовится на открытом огне.

Ранее диетолог предупредила любителей шашлыка о риске рака.

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