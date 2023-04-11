Пользу шашлыка можно увеличить с помощью лимонного сока. Об этом нутрициолог Ирина Юзуп рассказала "Ленте.ру".

Когда мясо готовится при высокой температуре, образуются гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды. Эти вещества делают более вероятным развитие рака толстой кишки, желудка и поджелудочной железы. Помимо этого, дым, который появляется при сжигании древесного угля или дерева, часто содержит вредные соединения, в частности канцероген бензол.

Снизить вред популярного весеннего и летнего блюда поможет правильный способ приготовления. Если использовать сок лимона в шашлыке, ГЦА будут образовываться в меньшем количестве. Чтобы во время жарки образовывалось меньше вредных химических веществ, стоит выбирать более постные куски мяса и удалять излишки жира. Аналогично органическое сырье для разведения костра позволит избежать чрезмерного вредного воздействия на организм.

Однако, напоминает Ирина Юзуп, некоторым людям лучше все же не есть шашлык. Мясо на гриле категорически запрещено пациентам с язвой, колитом, панкреатитом, патологией желчного пузыря. Заболевания почек — тоже повод отказаться от мяса, которое готовится на открытом огне.