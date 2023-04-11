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1 час назад

Диетолог Мезенцева объяснила, сколько пасхальных куличей допустимо съесть за день

Мира Маркина

Поскольку куличи готовят из белой муки, добавляя сахар, и в них много калорий, в день лучше съедать не больше кусочка весом 80-150 граммов. Об этом диетолог Галина Мезенцева рассказала "Газете.ру".

По словам эксперта, куличи в большом количестве могут привести к набору веса, а также к нарушению соотношения разнообразной пищи в день. Не стоит есть много пасхальной выпечки людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, ожирением, повышенным холестерином и заболеваниями ЖКТ.

Творожная пасха — более полезное пасхальное лакомство, говорит диетолог. Она содержит большее количество белка, чем кулич, а углеводов в ней меньше. Тем не менее, и такого десерта не рекомендуется съедать больше, чем 100-150 граммов в день.

Как приготовить творожную пасху "Три шоколада": видео

Ранее "Рамблер" рассказывал, как украсить пасхальный стол.

Еда,Видео,Галина Мезенцева,
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