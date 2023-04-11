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Как украсить пасхальный стол

До Пасхи осталось уже меньше недели, а это значит, что пора задуматься о том, как украсить свой стол.

Как украсить пасхальный стол
© РИА Новости

Делимся советами, как подготовить обеденное пространство к самому важному христианскому празднику, в материале "Рамблера".

Используйте природные оттенки

Для пасхального стола лучше отдать предпочтением спокойным цветам и текстурам, которые есть в окружающей нас природе. Это коричневый, голубой, пыльно-розовый, сливочно-желтый, терракотовый. Можно использовать глиняную посуду, деревянные подставки под яйца или кулич, стеклянные граненые бокалы.

Выбирайте натуральный текстиль

Застелите стол белой скатертью, используйте для праздничного декора дорожки и плейсматы под посуду. Лучше выбирать натуральные материалы, идеально для пасхального стола подойдет лен.

Соцсети

Купите живые цветы

В дополнение к вербе для красоты и весеннего настроения можно купить домой живые цветы: желтые, бежевые или белые тюльпаны, нарциссы, пионы или пионовидные розы. Поставьте их в большую стеклянную или керамическую вазу и украсьте ими свой стол. Вместо купленных цветов можно срезать на своем дачном участке несколько веток с почками.

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Зажгите свечи

Свечи — обязательный атрибут пасхального стола. Зажгите несколько, расставив их в красивые подсвечники. Можно использовать винтажные или те, которые продаются в магазинах у храмов.

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