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38 минут назад

Как сделать форму для кулича: видео

Стелла Шмель

Если в этом году на Пасху вы решили отказаться от покупного кулича и испечь его самостоятельно, то не тратьте время на поиски формы для выпекания, ведь ее можно легко сделать дома.

Блогер @Onaznaett рассказала, как за пару минут сделать форму для кулича любого размера с помощью нескольких подручных материалов, которые есть в доме у каждой хозяйки.

Для формы вам понадобятся:

  • Пергаментная бумага.
  • Фольга.
  • Круглая банка или рулон туалетной бумаги.

Размотайте лист фольги и сложите ее вдвое. Сверху поместите кусок пергамента. Оберните фольгу (пергаментной бумагой внутрь) вокруг круглой емкости и заверните концы с одной стороны, формируя донышко.

Рецепт пышных и ароматных куличей

Подробнее о том, как самостоятельно сделать форму для кулича, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как приготовить глазурь для куличей, которая не разваливается.

Еда,Видео,
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