Если в этом году на Пасху вы решили отказаться от покупного кулича и испечь его самостоятельно, то не тратьте время на поиски формы для выпекания, ведь ее можно легко сделать дома.

Блогер @Onaznaett рассказала, как за пару минут сделать форму для кулича любого размера с помощью нескольких подручных материалов, которые есть в доме у каждой хозяйки.

Для формы вам понадобятся:

Пергаментная бумага.

Фольга.

Круглая банка или рулон туалетной бумаги.

Размотайте лист фольги и сложите ее вдвое. Сверху поместите кусок пергамента. Оберните фольгу (пергаментной бумагой внутрь) вокруг круглой емкости и заверните концы с одной стороны, формируя донышко.

Подробнее о том, как самостоятельно сделать форму для кулича, смотрите в видео.