Если в этом году на Пасху вы решили отказаться от покупного кулича и испечь его самостоятельно, то не тратьте время на поиски формы для выпекания, ведь ее можно легко сделать дома.
Блогер @Onaznaett рассказала, как за пару минут сделать форму для кулича любого размера с помощью нескольких подручных материалов, которые есть в доме у каждой хозяйки.
Для формы вам понадобятся:
Размотайте лист фольги и сложите ее вдвое. Сверху поместите кусок пергамента. Оберните фольгу (пергаментной бумагой внутрь) вокруг круглой емкости и заверните концы с одной стороны, формируя донышко.
Подробнее о том, как самостоятельно сделать форму для кулича, смотрите в видео.
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