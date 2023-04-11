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Когда нужно печь куличи и красить яйца на Пасху

Уже в это воскресенье, 16 апреля, многие будут отмечать светлый праздник Пасхи. Как выбрать правильное время для приготовления традиционных блюд к столу и при этом соблюсти все необходимые ритуалы, рассказываем в материале «Рамблера».

Когда нужно печь куличи и красить яйца на Пасху
© Unsplash

На Чистый четверг, который в этом году выпадает на 13 апреля, приходится основная часть приготовлений к празднику. Традиция отводит этот день для приведения дома в порядок, а также для выпечки куличей и окрашивания яиц, независимо от того, планируется ли освящать угощения на субботней церковной службе. Если вы понимаете, что в четверг не успеете переделать все эти дела, часть из них можно перенести на среду. А вот в пятницу, 14 апреля, лучше всего отказаться от домашних хлопот — этот день носит название Страстной или Великой.

Этот день — время траура и скорби, в которое особенно не рекомендуется предаваться веселью. Вместо развлечений верующие сосредотачиваются на молитве и помощи близким, вспоминая осуждение Христа на мученическую смерть, снятие с креста и погребение. Тут совершенно точно не место кухонным хлопотам. Правда, в самом крайнем случае священнослужители позволяют печь куличи и красить яйца в Страстную пятницу, но строго после 15:00.

Как украсить пасхальный стол

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Не стоит планировать дела и на субботу 15 апреля — этот день традиция рекомендует провести в отдыхе и молитве, а вечером отправиться на службу, чтобы после литургии освятить куличи, пасхи и яйца. Если в вашей семье не молятся, просто побудьте вместе в кругу родных и близких перед великим праздником Воскресения. При этом лучше воздержаться от активного веселья и застолий, потому что еще будет идти Великий пост.

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