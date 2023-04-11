Когда нужно печь куличи и красить яйца на Пасху

Уже в это воскресенье, 16 апреля, многие будут отмечать светлый праздник Пасхи. Как выбрать правильное время для приготовления традиционных блюд к столу и при этом соблюсти все необходимые ритуалы, рассказываем в материале «Рамблера».

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На Чистый четверг, который в этом году выпадает на 13 апреля, приходится основная часть приготовлений к празднику. Традиция отводит этот день для приведения дома в порядок, а также для выпечки куличей и окрашивания яиц, независимо от того, планируется ли освящать угощения на субботней церковной службе. Если вы понимаете, что в четверг не успеете переделать все эти дела, часть из них можно перенести на среду. А вот в пятницу, 14 апреля, лучше всего отказаться от домашних хлопот — этот день носит название Страстной или Великой.

Этот день — время траура и скорби, в которое особенно не рекомендуется предаваться веселью. Вместо развлечений верующие сосредотачиваются на молитве и помощи близким, вспоминая осуждение Христа на мученическую смерть, снятие с креста и погребение. Тут совершенно точно не место кухонным хлопотам. Правда, в самом крайнем случае священнослужители позволяют печь куличи и красить яйца в Страстную пятницу, но строго после 15:00.

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