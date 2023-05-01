Традиционное развлечение у россиян во время майских праздников — поездки за город и приготовление шашлыков. У каждой семьи есть свои собственные рецепты маринада, но чаще всего они включают в себя очень калорийные продукты: майонез, соусы, уксус и другие.

© Unsplash

Тогда остается проблема, которая кроется в маринаде. Он должен быть не просто диетическим, но и вкусным, так как в самом мясе на огне калорий не так много. В материале “Рамблера” — о том, как сделать диетический маринад для шашлыка.

С минеральной водой

Вам понадобится минеральная вода, репчатый лук, соль и перец, а также ваши любимые приправы, которые вы обычно добавляете к мясу. Смешайте все вместе и положите мясо в маринад — мариноваться оно должно от двух до четырех часов.

Минеральная вода делает мясо более мягким, что делает его сочным при приготовлении. А специи и лук улучшают аромат шашлыка.

С кефиром

Кефир можно использовать вместо майонеза и сметаны. В кефире содержится гораздо меньше калорий, и он не такой жирный, поэтому идеально подойдет для свинины. Вместе с кефиром рекомендуется добавлять в мясо хмели-сунели или другую приправу, а также репчатый лук, соль и перец.

Только лук