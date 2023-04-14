Шеф-кондитер рассказала, как приготовить нежную творожную пасху

Пасха из творога получится более кремовой и нежной, если добавить в нее сыр рикотта, сливочное масло и жирные сливки. Об этом "Газете.ру" рассказала шеф-кондитер Марина Николаева.

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Для праздничного лакомства по рецепту Николаевой нужны 300 г творога 9% жирности, 250 г сыра рикотта, 200 г сахара, 200 г мягкого сливочного масла, 80 г яичных желтков и 220 г жирных сливок.

Для аромата шеф-кондитер рекомендует добавить в десертную массу цедру лимона, зерна из стручка ванили, а также чуть-чуть изюма, цукатов и орехов. Марине Николаевой нравится, когда в пасхе есть рубленый миндаль.

Необходимо взбить миксером желтки на средней скорости. В сахар влить полстакана воды и довести смесь до кипения в сотейнике, у которого толстое дно. Когда вода и сахар закипят, получившийся сироп нужно тонкой струйкой добавить к желткам, не переставая их взбивать. Далее постепенно ввести сливочное масло, ваниль и лимонную цедру. Масса должна быть однородной.

Далее творог, протертый через сито, смешать с рикоттой и перемешать. Затем взбить сливки, аккуратно соединить их с цукатами, изюмами и орехами, и добавить в творог с рикоттой.

Марина Николаева также отмечает, что на этапе добавления цукатов половину творожной массы можно смешать со 100-150 г растопленного темного шоколада или добавить шоколадные кусочки во всю пасху.

Получившуюся массу выкладывают в пасочницы — специальные формы — и оставляют в холодильнике на ночь. Можно также использовать небольшие баночки или формы из силикона.