Для здоровья суставов важно регулярно употреблять продукты с высоким содержанием омега-3 ПНЖК. Об этом "Газете.ру" рассказала нутрициолог Екатерина Стрельникова.

К продуктам, которые оказывают противовоспалительное воздействие на все ткани суставов, делают кровь менее вязкой, а также улучшают региональный кровоток и микроциркуляции в тканях, окружающих сустав, относятся в первую очередь рыбий жир и жирные сорта рыбы. В числе последних минога, угорь, семга, лосось, нельма, палтус, осетр, камбала, сельдь жирная, сайра. Такую рыбу полезно варить, запекать после отваривания или тушить.

Два-три раза в неделю стоит употреблять морепродукты, включая морскую капусту. В них много витаминов и минералов, которые обеспечивают синтез коллагена.

Помимо этого, важно уделить внимание белковым продуктам, которые легко усваиваются. Они восстанавливают и поддерживают ткани суставов. Стоит включать в рацион молочные продукты средней жирности: творог 5%, сыр до 30%, кефир 3,5%, также натуральные йогурты.

Эксперт также подчеркнула, что для суставов необходимы продукты, в которых много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Когда организму не хватает, например, аскорбиновой кислоты, нарушается синтез коллагена. Чтобы этого не происходило, в рационе должны быть брокколи, квашеная капуста или черная смородина — в них витамина С больше, чем в цитрусовых.