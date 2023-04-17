Гастроэнтеролог назвала самый полезный вид шашлыка

Шашлык из курицы полезнее, чем из любого другого мяса. Об этом, а также о симптомах переедания шашлыка "Ленте.ру" рассказала гастроэнтеролог Ольга Листопадова. Бренд-шеф Дмитрий Волочаев поделился особенностями приготовления блюда, которые позволят улучшить его качество и вкус.

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По словам эксперта, куриное мясо — наиболее щадящее для организма. Помимо него, в шашлыке она рекомендует использовать лук, специи и минеральную воду. Уксус, а также соусы, маринады и напитки с консервантами и сахаром использовать не стоит. Например, кетчуп и майонез сделают шашлык еще тяжелее, а сладкая газировка или пиво приведут к раздражению слизистой оболочки желудка.

Важно помнить, что здоровому человеку без вреда для здоровья допустимо съесть не больше трех средних кусков шашлыка в день. Употребление жирного мяса в большом количестве способно привести к обострению болезней печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. Подобной пищи стоит избегать тем, у кого диагностированы язвенная болезнь, скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, пищевод Баретты.

На переедание могут указывать опоясывающая боль в районе желудка, а также в правом и левом подреберьях.

Бренд-шеф Дмитрий Волочаев отметил, что для организма полезен шашлык из овощей, например из цуккини, баклажанов и болгарских перцев. В таком блюде много витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки.

Кроме того, добавил Волочаев, блюдо можно сделать полезнее, не только позаботившись о его составе, но и правильно приготовив. Так, если пережарить овощи, в них не останется большинства витаминов и минералов, зато могут образоваться канцерогены. В связи с этим лучше готовить овощи на гриле или мангале до легкой корочки.