Эксперт рассказала, как вычислить несвежую охлажденную рыбу

У свежей рыбы чистые глаза, яркие жабры и запах моря. Об этом специалист по контролю качества в компании "Путина" Марина Ерофеева рассказала "Газете.ру".

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По словам эксперта, глаза у пригодной для употребления рыбы чистые, влажные и блестящие и немного выпуклые. Мутный взгляд должен насторожить. По жабрам определить качество рыбы тоже можно. Они должны быть яркими, а не темными, бурого или серого оттенка. Чешуя должна переливаться, плотно сидеть на коже и не быть липкой.

Марина Ерофеева напоминает, что на тело рыбы тоже стоит обратить внимание. Если оно упругое и нескользкое, то продукт свежий. Не должно быть повреждений: разорванных плавников и хвоста, порезов, разделанного брюшка. Такие повреждения — благоприятная среда для микробов.

Запах свежей рыбы отдает солью, иногда свежим огурцом, илом или йодом. Аромат скумбрии чуть кисловатый, но от рыбы не должно исходить неприятного, душного запаха.

При разделке, отмечает эксперт, мясо не должно легко отделяться от хребта. Это нормально только для сига, поскольку обусловлено его физиологическим строением.