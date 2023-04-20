Как приготовить крошку-картошку вкуснее, чем в фастфуд-ресторане

Картофель с начинкой – вкуснейшее блюдо, которое понравится как детям, так и взрослым. Крошку-картошку можно подать во время традиционного семейного ужина или же к приходу гостей, это универсальное блюдо, которое всегда будет кстати.

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Для данного блюда выбирайте крупные клубни картофеля с толстой кожурой. Бекон перед приготовлением необходимо пожарить и раскрошить на небольшие кусочки.

Подробнее о том, как приготовить крошку-картошку дома – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Картофель – 3 шт.

Бекон – 3 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Молоко – 1,5 ст.л.

Сливочное масло – 75 г.

Сметана – 1 ст.л.

Сыр чеддер – 150 гр.

Соль – 0,5 ст.л.

Зеленый лук – 0,25 ст.л.

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

2. Промойте картофель, но не очищайте от кожицы. Сделайте проколы в клубнях вилкой.

3. Натрите картофель оливковым маслом и выложите в глубокую форму для запекания.

4. Отправьте картофель в духовку на 45 минут.

5. Достаньте клубни из формы и разрежьте их вдоль на две части.

6. Выставите в духовке режим до 170 градусов.

7. Дайте картофелю остыть. Затем достаньте из половинок мякоть и переложите ее в миксер.

8. Добавьте к мякоти молоко, сметану, сливочное масло, тертый сыр, соль и перец.

9. Взбейте до однородной массы и переложите смесь в оболочку из-под картофеля.

10. Отправьте блюдо в духовку на 15 минут.