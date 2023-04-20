$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

Как приготовить крошку-картошку вкуснее, чем в фастфуд-ресторане

Мира Маркина

Картофель с начинкой – вкуснейшее блюдо, которое понравится как детям, так и взрослым. Крошку-картошку можно подать во время традиционного семейного ужина или же к приходу гостей, это универсальное блюдо, которое всегда будет кстати.

Как приготовить крошку-картошку вкуснее, чем в фастфуд-ресторане
Фото: UnsplashUnsplash

Для данного блюда выбирайте крупные клубни картофеля с толстой кожурой. Бекон перед приготовлением необходимо пожарить и раскрошить на небольшие кусочки.

Подробнее о том, как приготовить крошку-картошку дома – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

  • Картофель – 3 шт.
  • Бекон – 3 шт.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Молоко – 1,5 ст.л.
  • Сливочное масло – 75 г.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Сыр чеддер – 150 гр.
  • Соль – 0,5 ст.л.
  • Зеленый лук – 0,25 ст.л.

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

2. Промойте картофель, но не очищайте от кожицы. Сделайте проколы в клубнях вилкой.

3. Натрите картофель оливковым маслом и выложите в глубокую форму для запекания.

4. Отправьте картофель в духовку на 45 минут.

5. Достаньте клубни из формы и разрежьте их вдоль на две части.

6. Выставите в духовке режим до 170 градусов.

7. Дайте картофелю остыть. Затем достаньте из половинок мякоть и переложите ее в миксер.

8. Добавьте к мякоти молоко, сметану, сливочное масло, тертый сыр, соль и перец.

Рецепт полезной картошки

9. Взбейте до однородной массы и переложите смесь в оболочку из-под картофеля.

10. Отправьте блюдо в духовку на 15 минут.

11. Добавьте в крошку-картошку бекон и лук.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий