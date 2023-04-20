Как приготовить крошку-картошку вкуснее, чем в фастфуд-ресторане

Картофель с начинкой – вкуснейшее блюдо, которое понравится как детям, так и взрослым. Крошку-картошку можно подать во время традиционного семейного ужина или же к приходу гостей, это универсальное блюдо, которое всегда будет кстати.
Для данного блюда выбирайте крупные клубни картофеля с толстой кожурой. Бекон перед приготовлением необходимо пожарить и раскрошить на небольшие кусочки.
Подробнее о том, как приготовить крошку-картошку дома – в материале "Рамблера".
1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
2. Промойте картофель, но не очищайте от кожицы. Сделайте проколы в клубнях вилкой.
3. Натрите картофель оливковым маслом и выложите в глубокую форму для запекания.
4. Отправьте картофель в духовку на 45 минут.
5. Достаньте клубни из формы и разрежьте их вдоль на две части.
6. Выставите в духовке режим до 170 градусов.
7. Дайте картофелю остыть. Затем достаньте из половинок мякоть и переложите ее в миксер.
8. Добавьте к мякоти молоко, сметану, сливочное масло, тертый сыр, соль и перец.
9. Взбейте до однородной массы и переложите смесь в оболочку из-под картофеля.
10. Отправьте блюдо в духовку на 15 минут.
11. Добавьте в крошку-картошку бекон и лук.