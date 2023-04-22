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Терапевт Коваленко рассказала, как распознать несвежие продукты дома

Проверить, свежие ли яйца и натуральные ли сметана и мед, поможет вода. Об этом "Газете.ру" рассказала терапевт Юлия Коваленко.

Терапевт рассказала, как распознать несвежие продукты дома
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По словам эксперта, яйца достаточно погрузить в воду. Свежие быстро упадут на дно сосуда, испорченные поведут себя противоположным образом.

Сметану нужно попробовать растворить в воде. Если продукт полностью растворится и окрасит жидкость в белый, значит при его производстве не использовали примеси и добавки. Подделка с порошковыми добавками и растительными маслами превратится в комочки.

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Аналогично оценивается качество меда. Фальсификат растворяется быстро, а натуральный придется размешать ложкой.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как вычислить несвежую охлажденную рыбу.

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