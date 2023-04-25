Не стоит покупать клубнику издалека, которая выглядит, будто ее только что сорвали: в ней точно есть антибиотики. Об этом и о последствиях неосторожности при выборе ягоды "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, пока сезон клубники не начался, ее везут издалека. Чтобы ягода не портилась и имела товарный вид, ее подвергают обработке в том числе антибиотиками.

Соломатина напоминает: антибиотики невозможно “вычислить” по запаху или вкусу. Важно помнить, что до конца мая — начала июня клубнику в магазины привозят откуда-то. Следовательно, если место сбора находится далеко, а ягоды выглядят только что сорванными, покупать их не стоит.

Употреблять антибиотики с продуктами питания грозит серьезными последствиями, подчеркнула диетолог:

Человечество находится на потенциальной грани вымирания. У многих появилась антибиотикорезистентность. Мы привыкли сами себе назначать эти препараты при первых признаках простуды. Кроме того, огромное количество антибиотиков добавляют в продукты питания. <...> В дальнейшем антибиотики не будут действовать, и человек может умереть от самых простых инфекций. Елена Соломатина Врач-диетолог

На взгляд Елены Соломатиной, добавлять препараты такого рода в пищу недопустимо.