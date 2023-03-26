Некоторым сортам клубники свойственны яркий вкус и аромат вне зависимости от того, какими погодными условиями характеризуется сезон этой ягоды. Об этом старший научный сотрудник Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Наталья Андронова рассказала "Газете.ру".

В конце марта еще не поздно начать выращивать рассаду клубники. Чтобы не только успеть вовремя, но и не пожалеть о качестве урожая, стоит внимательно отнестись к выбору сортов.

По словам Натальи Андроновой, всегда десертный вкус у сортов "Купчиха", "Росинка", "Славутич", "Амулет", "Кокинская Заря", "Царица", "Берегиня", "Кокинская Ранняя", "Любава". "Славутичу" свойствен аромат лесной земляники — это крайне редкая особенность саловой земляники. "Купчиха" — так называемая земклубника, у ее плодов мускатный привкус, который достался сорту от гибридов клубники и земляники.

Высоко оценивают вкусовые качества зарубежных сортов. К ним относятся, например, "Клери", "Хоней", "Мице Шиндлер", "Розана Киевская", "Дачница", "Глоскап", "Вента", "Альба", "Дарселект", "Полка", "Сара", поясняет эксперт.

На вкус и аромат клубники влияет в первую очередь генотип сорта, но имеют значение и погодные условия. Например, если летом прохладно и часто идет дождь, ягоды будут сочными, с высокой концентрацией витамина С, но менее сладкими. Засушливая и жаркая погода приведет к тому, что плоды будут мелкими и деформированными. Лучшая погода для клубники — высокая температура и умеренные осадки.