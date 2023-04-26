Воздушный пирог из ингредиентов, которые есть в любом доме
Каждой хозяйке знакома ситуация, когда хочется испечь вкусный пирог на скорую руку, но подходящих ингредиентов дома нет.
К счастью, существуют пироги, которые можно приготовить из самых обычных продуктов – они найдутся в любом доме.
Рецепт такого пирога ищите в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Сливочное масло – 230 г;
- Мука – 430 г;
- Разрыхлитель – 1 ст.л;
- Соль – 0,5 ст.л;
- Сахар – 240 г;
- Яйца – 4 шт;
- Ванильный экстракт – 1 ст.л;
- Молоко – 300 мл;
Приготовление
1. Разогрейте духовку до 170 градусов. Смажьте маслом две формы для торта и присыпьте мукой.
2. В большой миске соедините муку, разрыхлитель и соль. В другой миске около трех минут на средней скорости взбивайте масло и сахар. У вас должна получиться легкая пушистая консистенция.
3. Немного уменьшите скорость и взбивайте яйца по одному. Добавьте ваниль. В три этапа введите мучную смесь. После каждого добавляйте по 100 мл молока. Перемешайте все до однородности.
4. Выложите тесто в формы и выпекайте до золотистой корочки 30-35 минут.
5. Переложите пирог на решетку и дайте ему остыть. Приятного аппетита!
Этот простой пирог является отличной основой для кулинарных экспериментов. Вы можете разнообразить его взбитыми сливками, фруктами или вареньем.