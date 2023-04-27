5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Даже самые опытные хозяйки подчас хранят в холодильнике продукты, которым там не место.

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Вопреки распространенному мнению, холодильник не продлевает их срок годности, а напротив, делает так, что они начинают быстрее портиться.

Подробнее о продуктах, которые нельзя хранить в холодильнике –в материале "Рамблера".

Хлеб

Находясь в холодильнике, хлеб впитывает окружающие его запахи. Кроме того, здесь мякиш становится жестким и влажным, а сам продукт начинает быстрее плесневеть. Лучше всего хранить буханку в хлебнице или кухонном шкафчике.

Мед

В холоде мед, во-первых, теряет часть полезных веществ, а, во-вторых, утрачивает первоначальные вкусовые свойства. Дольше всего мед прослужит, если хранить его в стеклянной таре при комнатной температуре.

Оливковое масло

При длительном хранении в холодильнике оливковое масло приобретает горьковатый вкус. Вдобавок к этому на его поверхности образуется белый налет. Держать масло следует в кухонном шкафчике рядом с бакалеей и специями.

Картофель

Под воздействием холодных температур крахмал превратится в сахар, что моментально отразится на овоще – картофель станет мягким и рассыпчатым. Лучше всего хранить картошку в сухом темном месте.

Морковь