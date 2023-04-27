5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике
Даже самые опытные хозяйки подчас хранят в холодильнике продукты, которым там не место.
Вопреки распространенному мнению, холодильник не продлевает их срок годности, а напротив, делает так, что они начинают быстрее портиться.
Подробнее о продуктах, которые нельзя хранить в холодильнике –в материале "Рамблера".
Хлеб
Находясь в холодильнике, хлеб впитывает окружающие его запахи. Кроме того, здесь мякиш становится жестким и влажным, а сам продукт начинает быстрее плесневеть. Лучше всего хранить буханку в хлебнице или кухонном шкафчике.
Мед
В холоде мед, во-первых, теряет часть полезных веществ, а, во-вторых, утрачивает первоначальные вкусовые свойства. Дольше всего мед прослужит, если хранить его в стеклянной таре при комнатной температуре.
Оливковое масло
При длительном хранении в холодильнике оливковое масло приобретает горьковатый вкус. Вдобавок к этому на его поверхности образуется белый налет. Держать масло следует в кухонном шкафчике рядом с бакалеей и специями.
Картофель
Под воздействием холодных температур крахмал превратится в сахар, что моментально отразится на овоще – картофель станет мягким и рассыпчатым. Лучше всего хранить картошку в сухом темном месте.
Морковь
В холодильнике морковь быстрее испортится и покроется плесенью. Кроме того, она утратит вкусовые свойства и может стать водянистой из-за переизбытка влаги.