В суши, роллах, рыбе и водорослях высокое содержание витаминов и минералов, тем не менее не стоит есть эти продукты и блюда в большом количестве: это чревато проблемами со здоровьем. Об этом "Аргументам и фактам" рассказала нутрициолог Анна Ивашкевич.

В блюдах японской кухни нередко много натрия, из-за чего может повышаться давление, возникать болезни сердца и сосудов. Набрать вес и столкнуться с болезнями, которые связаны с избыточным потреблением сахаров, можно, если часто есть суши и роллы.

В восточных соусах много сахара, натрия и жира. Чрезмерная соленость отдельных блюд способна стать причиной отеков, предупреждает Ивашкевич.

Тем не менее, в умеренном количестве рыба дает организму полезные жиры, минералы и витамины, которые не только защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, но и поддерживают иммунную систему организма. Это омега-3, железо, цинк, витамин D.

Чтобы восточные блюда шли на пользу здоровью, в блюдах должно быть мало натрия, сахара и жира. Важно также покупать блюда с умеренной калорийностью, а также не забывать об индивидуальных особенностях организма и ограничениях в питании.