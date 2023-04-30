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Что лучше обычное молоко или растительное

За последние годы все больше взрослых людей умышленно отказались от употребления молока и продуктов на его основе. На замену пришли разнообразные растительные альтернативы. "Рамблер" выяснил, способно ли растительное молоко заменить обычное.

Что лучше обычное молоко или растительное
© unsplash

В большинстве случаев люди отказываются от молока из-за непереносимости лактозы, которая не подкреплена анализами. Новозеландская компания The a2 Milk Company провела опрос среди 10 млн. человек и выяснила, что 53% опрошенных при отказе от молока не обращалось к специалистам, самостоятельно поставили себе диагноз.

Диетологи сходятся во мнении, что растительное молоко нельзя считать полноценной заменой настоящему. Коровье молоко — почти идеальный продукт, в котором в сбалансированных пропорциях содержатся жиры, белки и углеводы, кальций, селен, рибофлавин, витамин В12 и пантотеновая кислота.

Из чего делают молоко

В рисовом и кокосовом молоке практически нет белка, в соевом и миндальном молоке есть, но не в той пропорции. Чтобы повысить полезные качества растительного молока, его дополнительно обогощают кальцием, витаминами А и D.

Однако витаминов С, В6, ниацина и рибофлавина — в растительном молоке обычно нет. При этом самым полезным растительным молоком можно назвать молоко из сои.

На самом деле непереносимость лактозы встречается не так часто, зато лактозу постоянно винят в высыпаниях. Однако при конкретном анализе рациона питания человека, выясняется, что в нем содержатся простые углеводы и сладости, а также отсутствует режим питания, Обычно именно это приводит к проблемам со здоровьем.

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