Что лучше обычное молоко или растительное

За последние годы все больше взрослых людей умышленно отказались от употребления молока и продуктов на его основе. На замену пришли разнообразные растительные альтернативы. "Рамблер" выяснил, способно ли растительное молоко заменить обычное.

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В большинстве случаев люди отказываются от молока из-за непереносимости лактозы, которая не подкреплена анализами. Новозеландская компания The a2 Milk Company провела опрос среди 10 млн. человек и выяснила, что 53% опрошенных при отказе от молока не обращалось к специалистам, самостоятельно поставили себе диагноз.

Диетологи сходятся во мнении, что растительное молоко нельзя считать полноценной заменой настоящему. Коровье молоко — почти идеальный продукт, в котором в сбалансированных пропорциях содержатся жиры, белки и углеводы, кальций, селен, рибофлавин, витамин В12 и пантотеновая кислота.

В рисовом и кокосовом молоке практически нет белка, в соевом и миндальном молоке есть, но не в той пропорции. Чтобы повысить полезные качества растительного молока, его дополнительно обогощают кальцием, витаминами А и D.

Однако витаминов С, В6, ниацина и рибофлавина — в растительном молоке обычно нет. При этом самым полезным растительным молоком можно назвать молоко из сои.