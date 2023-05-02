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4 продукта, которые лучше покупать замороженными

Нередко нам приходится выбрасывать свежие фрукты и овощи из-за того, что мы попросту не успеваем их приготовить.

4 продукта, которые лучше покупать замороженными
© Unsplash

Однако выход есть: эксперты рекомендуют присмотреться к замороженным продуктам. Многие из них сохраняют полезные свойства даже после заморозки. При этом хранить их можно месяцами.

Подробнее об этих продуктах – в материале "Рамблера".

Бобы эдамаме

Свежие бобы сложно найти в продаже. К тому же, это отнюдь не бюджетный продукт. Чего не скажешь о замороженных бобах: они стоят недорого, быстро готовятся и приносят пользу организму.

Ягоды

Летом раздобыть свежие ягоды – не проблема. Но продолжительность "ягодного сезона" коротка, а баловать себя малиной, вишней и другими ягодами хочется регулярно. Хорошая новость состоит в том, что ягоды замораживают на пике зрелости, за счет чего они сохраняют все полезные свойства. Вы можете добавлять их в йогурт, чай, смузи и пироги.

Нарезанный хлеб и булочки

Если вы любите запасаться впрок и расстраиваетесь, что хлеб быстро портится, обратите внимание на замороженную продукцию. Чтобы такой хлеб стал мягким и хрустящим, его достаточно отправить в духовку на несколько минут.

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Шпинат

Свежий шпинат отлично подходит для салатов, а замороженный –для всего остального. Его смело можно добавлять в соус для пасты, гарнир и даже в борщ, если захочется экспериментов.

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