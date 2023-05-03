Ленивый пирог с колбасой и сыром: бюджетное блюдо на каждый день
Для того, чтобы приготовить аппетитный пирог, совсем необязательно проводить на кухне несколько часов и закупаться дорогостоящими продуктами.
Порой достаточно лишь 20 минут и ингредиентов, которые найдутся в любом холодильнике.
Не сомневайтесь – этот пирог придется по вкусу и гостям, и домашним. Подробнее – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Подсолнечное масло – 1 ч. ложка;
Яйца – 3 шт;
Сметана – 2 ст.л;
Соль – по вкусу;
Черный перец – по вкусу;
Тонкие лаваши – 2 шт;
Колбаса – 200 г;
Сыр – 200 г;
Приготовление
1. Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для запекания растительным маслом.
2. Взбейте яйца со сметаной венчиком до однородности, добавьте соль и перец по вкусу.
3. Нарежьте лаваш небольшими кусочками.
4. Натрите колбасу и сыр на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.
5. Несколько кусочков лаваша обмакните в яичную смесь и выложите тонким слоем в форму. Посыпьте сыром и колбасой.
6. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть сыр.
7. Выпекайте пирог 20-30 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!