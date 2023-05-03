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Ленивый пирог с колбасой и сыром: бюджетное блюдо на каждый день

Для того, чтобы приготовить аппетитный пирог, совсем необязательно проводить на кухне несколько часов и закупаться дорогостоящими продуктами.

Ленивый пирог с колбасой и сыром: бюджетное блюдо на каждый день
© Unsplash

Порой достаточно лишь 20 минут и ингредиентов, которые найдутся в любом холодильнике.

Не сомневайтесь – этот пирог придется по вкусу и гостям, и домашним. Подробнее – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Подсолнечное масло – 1 ч. ложка;

Яйца – 3 шт;

Сметана – 2 ст.л;

Соль – по вкусу;

Черный перец – по вкусу;

Тонкие лаваши – 2 шт;

Колбаса – 200 г;

Сыр – 200 г;

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для запекания растительным маслом.

2. Взбейте яйца со сметаной венчиком до однородности, добавьте соль и перец по вкусу.

3. Нарежьте лаваш небольшими кусочками.

4. Натрите колбасу и сыр на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками.

Воздушный пирог из ингредиентов, которые есть в любом доме

5. Несколько кусочков лаваша обмакните в яичную смесь и выложите тонким слоем в форму. Посыпьте сыром и колбасой.

6. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем должен быть сыр.

7. Выпекайте пирог 20-30 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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