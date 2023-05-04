Как приготовить вкусный суп из щавеля
Уже совсем скоро можно будет собирать щавель со своей грядки, поэтому готовимся и запоминаем рецепты вкусных блюд из этого растения.
Классический вариант — щавелевый суп — традиционное первое блюдо, знакомое нам всем из детства. Как приготовить его так, чтобы оно получилось вкусным и насыщенным? Рассказываем в материале "Рамблера".
Для приготовления супа из щавеля вам понадобится:
- куриный бульон - 2 литра
- щавель -
- яйца - 3 штуки
- картофель - 150 грамм
- репчатый лук - 70 грамм
- морковь - 70 грамм
- зелень: укроп, петрушка
- специи: соль, перец - по вкусу
- лавровый лист - 1 штука
Приступаем к готовке:
- Хорошо промойте щавель, отрежьте отдельно листья и стебли. Стебли варите в курином бульоне в течение 5 минут после закипания. Процедите бульон через марлю.
- Приготовьте зажарку: мелко нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета и добавьте в бульон.
- Порежьте картофель кубиками и варите в супе до готовности.
- Взбейте яйца венчиком до однородной консистенции, влейте в кастрюлю и постоянно помешивайте, пока они не станут густыми.
- Добавьте соль, перец по вкусу и нарезанные листья щавеля. Варите еще около 5 минут.
- При подаче украсьте суп зеленью и добавьте сметану. Если щавель оказался не достаточно кислым, можно добавить сок лимона.
Все, щавелевый суп готов!