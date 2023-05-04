Как приготовить вкусный суп из щавеля

Уже совсем скоро можно будет собирать щавель со своей грядки, поэтому готовимся и запоминаем рецепты вкусных блюд из этого растения.

Классический вариант — щавелевый суп — традиционное первое блюдо, знакомое нам всем из детства. Как приготовить его так, чтобы оно получилось вкусным и насыщенным? Рассказываем в материале "Рамблера".

Для приготовления супа из щавеля вам понадобится:

куриный бульон - 2 литра

щавель -

яйца - 3 штуки

картофель - 150 грамм

репчатый лук - 70 грамм

морковь - 70 грамм

зелень: укроп, петрушка

специи: соль, перец - по вкусу

лавровый лист - 1 штука

Приступаем к готовке:

Хорошо промойте щавель, отрежьте отдельно листья и стебли. Стебли варите в курином бульоне в течение 5 минут после закипания. Процедите бульон через марлю. Приготовьте зажарку: мелко нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета и добавьте в бульон. Порежьте картофель кубиками и варите в супе до готовности. Взбейте яйца венчиком до однородной консистенции, влейте в кастрюлю и постоянно помешивайте, пока они не станут густыми. Добавьте соль, перец по вкусу и нарезанные листья щавеля. Варите еще около 5 минут. При подаче украсьте суп зеленью и добавьте сметану. Если щавель оказался не достаточно кислым, можно добавить сок лимона.