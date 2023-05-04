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Как приготовить вкусный суп из щавеля

Уже совсем скоро можно будет собирать щавель со своей грядки, поэтому готовимся и запоминаем рецепты вкусных блюд из этого растения.

Как приготовить вкусный суп из щавеля
© РИА Новости

Классический вариант — щавелевый суп — традиционное первое блюдо, знакомое нам всем из детства. Как приготовить его так, чтобы оно получилось вкусным и насыщенным? Рассказываем в материале "Рамблера".

Для приготовления супа из щавеля вам понадобится:

  • куриный бульон - 2 литра
  • щавель -
  • яйца - 3 штуки
  • картофель - 150 грамм
  • репчатый лук - 70 грамм
  • морковь - 70 грамм
  • зелень: укроп, петрушка
  • специи: соль, перец - по вкусу
  • лавровый лист - 1 штука

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Приступаем к готовке:

  1. Хорошо промойте щавель, отрежьте отдельно листья и стебли. Стебли варите в курином бульоне в течение 5 минут после закипания. Процедите бульон через марлю.
  2. Приготовьте зажарку: мелко нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета и добавьте в бульон.
  3. Порежьте картофель кубиками и варите в супе до готовности.
  4. Взбейте яйца венчиком до однородной консистенции, влейте в кастрюлю и постоянно помешивайте, пока они не станут густыми.
  5. Добавьте соль, перец по вкусу и нарезанные листья щавеля. Варите еще около 5 минут.
  6. При подаче украсьте суп зеленью и добавьте сметану. Если щавель оказался не достаточно кислым, можно добавить сок лимона.

Все, щавелевый суп готов!

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