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Лучший маринад для шашлыка: видео

Майские праздники без шашлыка – как Новый год без оливье. И пусть погода не слишком балует, мы уверены, что каждый обязательно найдет возможность приготовить ароматное и сочное мясо на костре.

Удивить вкусом шашлыка не так-то просто, однако "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok рецепт маринада, который наверняка придется по вкусу каждому.

Пользователь соцсети с ником @chef_dmitriy опубликовал на своей странице видеоролик, в котором подробно рассказал и показал, как приготовить идеальный шашлык из куриных бедер.

Можно ли жарить шашлык во дворе или на балконе

Для приготовления маринада понадобятся:

  • лук,
  • кинза,
  • газированная вода,
  • растительное масло,
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления и количество ингредиентов смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" делал подборку рецептов салатов на каждый день.

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