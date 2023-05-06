Майские праздники без шашлыка – как Новый год без оливье. И пусть погода не слишком балует, мы уверены, что каждый обязательно найдет возможность приготовить ароматное и сочное мясо на костре.

Удивить вкусом шашлыка не так-то просто, однако "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok рецепт маринада, который наверняка придется по вкусу каждому.

Пользователь соцсети с ником @chef_dmitriy опубликовал на своей странице видеоролик, в котором подробно рассказал и показал, как приготовить идеальный шашлык из куриных бедер.

Для приготовления маринада понадобятся: лук,

кинза,

газированная вода,

растительное масло,

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления и количество ингредиентов смотрите в видео.