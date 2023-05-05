Россиянам объяснили, что делать с просроченным шашлыком

Как можно утилизировать просроченный шашлык, рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО). Комментарий эксперта приводит телеканал «360».

Срок хранения готового шашлыка составляет три дня, если вы не успели его съесть, то лучше выбросить. Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) советуют отправлять просроченный шашлык в компостную яму. Также эксперты предупреждают, что шашлык нельзя выбрасывать в бак для вторичного сырья. Иначе переработка этого сырья станет невозможной.

Если вы находитесь на даче, то для пищевых отходов можно завести отдельный контейнер из пластика или металла. Он будет плотно закрываться и не будет пропускать неприятные запахи.