$79.96-0.5587.66-0.72

Как сделать шашлык более полезным: видео

Шашлык, как и любое жареное мясо, может быть вреден для здоровья, если его употреблять слишком часто и в больших количествах. Жареное мясо содержит большое количество жиров и калорий, которые могут привести к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что шашлык, как и любое блюдо, можно сделать более полезным.

Лучше всего использовать нежирное мясо, например, курицу или индейку. Если вы используете говядину или свинину, выбирайте куски без жировых прослоек.

Используйте специи и травы. Добавление специй и трав, например, базилика, розмарина и тимьяна, поможет улучшить вкус шашлыка и сократить количество соли. Также стоит добавить овощи, такие как лук, перец, помидоры и кабачки, что не только улучшит вкус блюда, но и сделает его более полезным.

Поэтому, если вы планируете готовить шашлык, рекомендуется выбирать качественное мясо, правильно его готовить и употреблять в умеренном количестве.

Ученые объяснили, чем опасен зеленый чай

Подробнее о том, как сделать шашлык полезнее, смотрите в видео.

Ранее мы писали о полезных свойствах сельди.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий