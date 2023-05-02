Шашлык, как и любое жареное мясо, может быть вреден для здоровья, если его употреблять слишком часто и в больших количествах. Жареное мясо содержит большое количество жиров и калорий, которые могут привести к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что шашлык, как и любое блюдо, можно сделать более полезным.

Лучше всего использовать нежирное мясо, например, курицу или индейку. Если вы используете говядину или свинину, выбирайте куски без жировых прослоек.

Используйте специи и травы. Добавление специй и трав, например, базилика, розмарина и тимьяна, поможет улучшить вкус шашлыка и сократить количество соли. Также стоит добавить овощи, такие как лук, перец, помидоры и кабачки, что не только улучшит вкус блюда, но и сделает его более полезным.

Поэтому, если вы планируете готовить шашлык, рекомендуется выбирать качественное мясо, правильно его готовить и употреблять в умеренном количестве.

Подробнее о том, как сделать шашлык полезнее, смотрите в видео.