В щавеле много витамина С, бета-каротина, магния, меди, йода, железа и калия. Однако не всегда он полезен. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Ирина Писарева.

По словам эксперта, щавель укрепляет иммунитет, оказывает положительное воздействие на нервы, а также понижает уровень сахара и холестерина в крови и выводит токсины из печени. Тем не менее, щавелевая кислота в большом количестве может привести к камням в почках.

Диетолог подчеркивает, что людям с мочекаменной болезнью лучше совсем не есть щавель. Аналогичная рекомендация для тех, кому диагностировали артрит, гастрит, холецистит, синдром раздраженного кишечника, язвы или панкреатит. При этих заболеваниях щавель повысит кислотность желудка и будет раздражать слизистые оболочки.

Здоровому человеку, считает Писарева, достаточно есть щавель несколько раз в месяц. Свежим его лучше употреблять не слишком часто и маленькими порциями — 50-100 граммов в день, но не ежедневно. Лучше припускать щавель на сковороде, но иметь в виду, что так он потеряет часть полезных свойств.