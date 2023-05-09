Почему домашняя курица желтого цвета

Мясо курицы – это самый популярный, бюджетный и любимый продукт россиян. Несмотря на это, среди покупателей часто ходят различные слухи и вымыслы о курином мясе. Например, что желтое мясо курицы говорит о ее испорченности. "Рамблер" расскажет, правда ли это.

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Желтый цвет куриного жира и кожи говорит о том, что в рационе птицы было большое количество каротиноидов. Это природные органические пигменты, которые получаются в процессе фотосинтеза в бактериях, грибах, водорослях и высших растениях. Обычно они желтого, оранжевого или красного цвета.

Одна из важнейших функций каротиноидов – А-провитаминная активность. Витамин А влияет на работу зрения, рост, репродуктивную функцию и иммунитет. Так что каротиноиды помогают получить более здоровых птиц.

Обычно в рационе птицы используется большое количество кукурузы, которая и содержит в себе каротиноиды – желтые и оранжевые пигмены. Со временем жир курицы накапливает эти вещества и окрашивается в желтый цвет.