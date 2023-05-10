Как приготовить универсальную приправу самостоятельно: видео

Мало кто из хозяек готовит блюда без использования различных приправ. Одной из самых популярных является так называемая универсальная овощная приправа – ее можно добавлять и во вторые блюда, и в первые.

Однако многих все больше заботит вопрос состава покупных приправ, ведь в них нередко добавляют усилители вкусы и другие не самые полезные ингредиенты. В таком случае лучшим вариантом будет приготовить приправу самостоятельно в домашних условиях.

Сделать это совсем не сложно, если в вашем кухонном арсенале имеется сушилка для овощей или фруктов. Основная прелесть самостоятельно приготовленной приправы в том, что вы точно будете знать о безопасности ее состава, и по цене это выйдет дешевле.

Подробный рецепт приготовления овощной приправы "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @min2.ru. О том, каким образом и из каких продуктов ее приготовить – смотрите в видеоролике.