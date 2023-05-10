$76.69-0.1384.15-0.76

Как приготовить универсальную приправу самостоятельно: видео

Мало кто из хозяек готовит блюда без использования различных приправ. Одной из самых популярных является так называемая универсальная овощная приправа – ее можно добавлять и во вторые блюда, и в первые.

Однако многих все больше заботит вопрос состава покупных приправ, ведь в них нередко добавляют усилители вкусы и другие не самые полезные ингредиенты. В таком случае лучшим вариантом будет приготовить приправу самостоятельно в домашних условиях.

Сделать это совсем не сложно, если в вашем кухонном арсенале имеется сушилка для овощей или фруктов. Основная прелесть самостоятельно приготовленной приправы в том, что вы точно будете знать о безопасности ее состава, и по цене это выйдет дешевле.

Турецкие медики назвали полезную при всех болезнях специю

Подробный рецепт приготовления овощной приправы "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @min2.ru. О том, каким образом и из каких продуктов ее приготовить – смотрите в видеоролике.

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить домашнюю гранолу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий