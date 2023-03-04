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2 часа назад

Как приготовить домашнюю гранолу: видео

Мария Кимакович

Гранола – это популярный сухой завтрак, который едят с молоком или йогуртом. Многие любят этот вариант за быстроту приготовления и питательность. Гранола получаются при смешивании обжаренных овсяных хлопьев, орехов, семян, сухофруктов и меда.

Блогер @Bakingprincesa поделилась простым рецептом домашней гранолы, который поможет разнообразить ваш рацион.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Овсяные хлопья долгой варки 2 стакана
  • Растительное масло 50 мл
  • Мед 80 гр
  • Сухофрукты
  • Орехи

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Полный рецепт смотрите в видео.

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Еда,Видео,
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