Гранола – это популярный сухой завтрак, который едят с молоком или йогуртом. Многие любят этот вариант за быстроту приготовления и питательность. Гранола получаются при смешивании обжаренных овсяных хлопьев, орехов, семян, сухофруктов и меда.
Блогер @Bakingprincesa поделилась простым рецептом домашней гранолы, который поможет разнообразить ваш рацион.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Полный рецепт смотрите в видео.
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