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Врач Соломатина заявила о неожиданной опасности гематогена

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасно чрезмерное употребление гематогена. Об этом она заявила изданию "Москва 24".

Врач заявила о неожиданной опасности гематогена
© ru.123rf.com

По словам медика, гематоген свободно продают в аптеках, и многие едят батончик очень часто, вместо шоколада. Однако он может нанести вред организму человека.

Во-первых, гематоген - очень калорийный продукт, в котором много сахара, который является подкормкой для условно-патогенной микрофлоры. Употребление большого количества сладости чревато развитием инсулинорезистентности и диабета, появлением лишнего веса.

Во-вторых, гематоген может сильно повысить уровень железа в крови и привести к его переизбытку, который не лучше его дефицита.

При переизбытке железа симптомы могут быть очень похожи на его дефицит. Это слабость, утомляемость, головокружение, спутанность сознания и раздражительность.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Ранее гастроэнтеролог заявила об опасности сосисок для пожилых.

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