Врач заявила о неожиданной опасности гематогена

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасно чрезмерное употребление гематогена. Об этом она заявила изданию "Москва 24".

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По словам медика, гематоген свободно продают в аптеках, и многие едят батончик очень часто, вместо шоколада. Однако он может нанести вред организму человека.

Во-первых, гематоген - очень калорийный продукт, в котором много сахара, который является подкормкой для условно-патогенной микрофлоры. Употребление большого количества сладости чревато развитием инсулинорезистентности и диабета, появлением лишнего веса.

Во-вторых, гематоген может сильно повысить уровень железа в крови и привести к его переизбытку, который не лучше его дефицита.