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Диетолог Лазуренко назвала полезные для завтрака каши

Диетолог и терапевт Наталья Лазуренко рассказала о самых полезных кашах для завтрака. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Диетолог перечислила самые полезные каши
© Unsplash

Эксперт рассказала о том, что в составе каши должно быть много клетчатки, а также витамин и микроэлементов. Так организм получит достаточно энергии для начала дня.

По мнению специалиста, под эти критерии подходят три вида каш: дикий рис, перловка и гречка.

В этих крупах также содержится много витамина В. Он способствует повышению иммунитета, ускоряет метаболизм, нормализует холестерин, и способствует нормальному пищеварению.

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Для пользы она посоветовала добавлять в каши растительное масло, овощи и грибы.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала продукты, которые можно есть на ночь.

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