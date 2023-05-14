Диетолог перечислила самые полезные каши

Диетолог и терапевт Наталья Лазуренко рассказала о самых полезных кашах для завтрака. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Эксперт рассказала о том, что в составе каши должно быть много клетчатки, а также витамин и микроэлементов. Так организм получит достаточно энергии для начала дня.

По мнению специалиста, под эти критерии подходят три вида каш: дикий рис, перловка и гречка.

В этих крупах также содержится много витамина В. Он способствует повышению иммунитета, ускоряет метаболизм, нормализует холестерин, и способствует нормальному пищеварению.

Для пользы она посоветовала добавлять в каши растительное масло, овощи и грибы.