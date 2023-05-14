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Диетолог Гридина рассказала о продуктах, которые можно есть на ночь

Диетолог и эндокринолог Наталья Гридина рассказала о том, какие продукты можно есть на ночь. Об этом сообщает "Мослента".

Диетолог назвала продукты, которые можно есть на ночь
© unsplash.com

Она отметила, что на ночь людям часто хочется вредных продуктов, например, соленых шнеков или пирожных. Однако она посоветовала обратить внимание на более здоровые перекусы.

Диетолог посоветовала есть на ночь мясо индейки. В нем есть трипофан, который способствует выработке мелатонина — гормона сна. Также большое количество этого вещества содержится в бананах.

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Выработке мелатонина способствуют молочные продукты благодаря высокому содержанию кальция. Подойдут продукты с высоким содержанием Омега-3, например рыба или орехи.

Ранее сообщалось, что диетолог перечислил продукты, которые вызывают воспаление.

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