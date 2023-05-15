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Фермер объяснил, как правильно выбирать квас

Чтобы выбрать натуральный квас, необходимо обращать внимание на состав и способ хранения напитка, а также на то, как он пенится. Об этом "Вечерней Москве" рассказал фермер Иван Слободянюк.

По словам специалиста, самый натуральный квас, по крайней мере нефильтрованный неосветленный, хранят в холодильнике, а его срок годности не больше двух дней. В его составе только дрожжи, вода, ржаная мука, сахар и солод. Эмульгаторов и прочих добавок в хорошем квасе нет.

Пластиковая тара защищает квас от вредного воздействия солнечных лучей. По словам фермера, предпочтительнее квас на разлив. Тем не менее, в такой ситуации важно ознакомиться с сертификатом качества и этикеткой.

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Важно и то, как пенится квас. Если продукт натуральный, у его пены крупные пузырьки, которые держатся дольше, чем у напитка с добавлениями.

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