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58 минут назад

Врач рассказал, как выбрать хорошие пельмени: видео

Стелла Шмель

Врач Сергей Малоземов рассказал, могут ли недорогие пельмени быть качественными и на что стоит обратить внимание при их выборе.

Дешевые пельмени могут быть хорошими, если они содержат качественные ингредиенты и не содержат искусственных добавок. Однако зачастую в дешевые пельмени кладут меньше мяса и больше наполнителей, таких, как соя или курица. Поэтому перед покупкой нужно внимательно прочитать состав продукта, и выбирать, руководствуясь содержанием в составе мяса и добавок.

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Подробнее о том, могут ли дешевые пельмени быть хорошими, смотрите в видео.

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Еда,Видео,Сергей Малоземов,
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