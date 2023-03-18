Врач Сергей Малоземов рассказал, могут ли недорогие пельмени быть качественными и на что стоит обратить внимание при их выборе.

Дешевые пельмени могут быть хорошими, если они содержат качественные ингредиенты и не содержат искусственных добавок. Однако зачастую в дешевые пельмени кладут меньше мяса и больше наполнителей, таких, как соя или курица. Поэтому перед покупкой нужно внимательно прочитать состав продукта, и выбирать, руководствуясь содержанием в составе мяса и добавок.

Подробнее о том, могут ли дешевые пельмени быть хорошими, смотрите в видео.