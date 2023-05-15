Быстрый и вкусный ужин на всю семью: видео
Не у всех после тяжелого рабочего дня достаточно времени и сил на то, чтобы приготовить оригинальный ужин для всей семьи. Однако есть прекрасные и, что самое главное, быстрые в приготовлении рецепты блюд, которые наверняка придутся по вкусу каждому члену семьи.
В социальной сети TikTok у пользователя с ником @evgen_food "Рамблер" нашел видеоролик, в котором мужчина подробно рассказал и показал, как приготовить сытное и вкусное блюдо с картофелем и фрикадельками на ужин.
Для приготовления Вам понадобятся:
- Говяжий фарш
- Яйцо
- Чеснок
- Лук
- Морковь
- Болгарский перец
- Картофель
- Томаты в собственном соку
- Свежая зелень
- Соль, перец, хмели-сунели
Подробный способ приготовления смотрите в видеоролике.
Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить картофельные лепешки хычины.