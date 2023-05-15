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Быстрый и вкусный ужин на всю семью: видео

Не у всех после тяжелого рабочего дня достаточно времени и сил на то, чтобы приготовить оригинальный ужин для всей семьи. Однако есть прекрасные и, что самое главное, быстрые в приготовлении рецепты блюд, которые наверняка придутся по вкусу каждому члену семьи.

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @evgen_food "Рамблер" нашел видеоролик, в котором мужчина подробно рассказал и показал, как приготовить сытное и вкусное блюдо с картофелем и фрикадельками на ужин.

Для приготовления Вам понадобятся:

  • Говяжий фарш
  • Яйцо
  • Чеснок
  • Лук
  • Морковь
  • Болгарский перец
  • Картофель
  • Томаты в собственном соку
  • Свежая зелень
  • Соль, перец, хмели-сунели

Картошка с фаршем по-турецки: сытное блюдо для ужина

Подробный способ приготовления смотрите в видеоролике.

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить картофельные лепешки хычины.

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