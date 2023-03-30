Наверняка на кухне у каждой хозяйки найдутся такие простые продукты как мука, картошка и сыр. Из этих ингредиентов можно легко приготовить очень вкусное кавказское блюдо хычины.

Это национальное блюдо карачаево-балкарской кухни

представляет собой лепешки с начинкой.

Изначально хычины пекли на углях, потом для их приготовления стали использовать печь, сейчас же их делают на сковороде, смазывая с обеих сторон сливочным маслом.

Существуют отличия в приготовлении балкарских и карачаевских хычинов. Для первых используют лишь воду, муку и соль, тесто же для вторых замешивают на кефире или айране. Карачаевские хычины из-за этого получаются более пышными.

Рецептом карачаевских хычинов с сыром поделилась пользовательница TikTok. Рекомендуем обязательно попробовать их приготовить.