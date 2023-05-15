Нутрициолог Стрельников объяснил, почему вредно переставать ужинать
При похудении многие отказываются от вечернего приема пищи. Почему так делать не стоит, изданию "Подмосковье сегодня" рассказал нутрициолог Кирилл Стрельников.
Эксперт объяснил, что одного или двух приемов в день мало. Наиболее предпочтителен классический принцип питания, который предполагает наличие завтрака, обеда и ужина. Это позволит сделать питание сбалансированным и избежать скачков сахара.
Стрельников отдельно отметил, что неграмотное питание может негативно сказаться на здоровье, в частности на том, как работает сердечно-сосудистая система. Когда человек пропускает прием пищи, организм недополучает энергии, которая необходима ему для жизни.
Ранее "Рамблер" делился рецептом блюда для ужина.