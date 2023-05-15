При похудении многие отказываются от вечернего приема пищи. Почему так делать не стоит, изданию "Подмосковье сегодня" рассказал нутрициолог Кирилл Стрельников.

Эксперт объяснил, что одного или двух приемов в день мало. Наиболее предпочтителен классический принцип питания, который предполагает наличие завтрака, обеда и ужина. Это позволит сделать питание сбалансированным и избежать скачков сахара.

Стрельников отдельно отметил, что неграмотное питание может негативно сказаться на здоровье, в частности на том, как работает сердечно-сосудистая система. Когда человек пропускает прием пищи, организм недополучает энергии, которая необходима ему для жизни.