Простая запеканка из гречки, которая разнообразит ужин
Гречка – любимый всеми бюджетный продукт, который можно найти практически на любой кухне.
Однако немногие хозяйки догадываются о том, что из этой крупы можно приготовить не только стандартную кашу, но и массу других вкусных блюд. Например, запеканку из гречки с курицей, грибами и рисом.
Подробнее об этом блюде – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Гречка – 250 г;
Сливочное масло – 50 г;
Куриной филе – 250 г;
Лук – 1 шт;
Грибы – 180 г;
Растительное масло – 2 ст.л;
Соль – по вкусу;
Перец – по вкусу;
Сметана – 400 г;
Сыр – 100 г;
Яйца – 2 шт;
Приготовление
1. Обжарьте гречку на сухой сковороде пару минут, а затем отварите.
2. Заправьте готовую гречку сливочным маслом.
3. Отварите куриное филе, а затем нарежьте на кусочки среднего размера.
4. Грибы и лук нарежьте небольшими кусочками.
5. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета. Засыпьте в сковородку грибы, а через 3-5 минут курицу. Посолите и поперчите.
6. Через 5 минут добавьте к смести половину сметаны и тушите еще несколько минут.
7. Натрите сыр на крупной терке, а оставшуюся сметану смешайте со взбитыми яйцами.
8. Выложите в форму слоями: половину гречки и немного сыра, зажарку, сметанно-яичный соус, вторую половину гречки. Посыпьте сыром.
9. Отправьте запеканку в разогретую до 150 градусов духовку на 15-20 минут.