Простая запеканка из гречки, которая разнообразит ужин

Гречка – любимый всеми бюджетный продукт, который можно найти практически на любой кухне.

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Однако немногие хозяйки догадываются о том, что из этой крупы можно приготовить не только стандартную кашу, но и массу других вкусных блюд. Например, запеканку из гречки с курицей, грибами и рисом.

Подробнее об этом блюде – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Гречка – 250 г;

Сливочное масло – 50 г;

Куриной филе – 250 г;

Лук – 1 шт;

Грибы – 180 г;

Растительное масло – 2 ст.л;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Сметана – 400 г;

Сыр – 100 г;

Яйца – 2 шт;

Приготовление

1. Обжарьте гречку на сухой сковороде пару минут, а затем отварите.

2. Заправьте готовую гречку сливочным маслом.

3. Отварите куриное филе, а затем нарежьте на кусочки среднего размера.

4. Грибы и лук нарежьте небольшими кусочками.

5. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета. Засыпьте в сковородку грибы, а через 3-5 минут курицу. Посолите и поперчите.

6. Через 5 минут добавьте к смести половину сметаны и тушите еще несколько минут.

7. Натрите сыр на крупной терке, а оставшуюся сметану смешайте со взбитыми яйцами.

8. Выложите в форму слоями: половину гречки и немного сыра, зажарку, сметанно-яичный соус, вторую половину гречки. Посыпьте сыром.