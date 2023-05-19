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1 час назад

Врач Чистякова объяснила, в чем польза и вред кваса

Катя Кобышева

Какие витамины содержатся в квасе из бочки и чем может быть опасен этот напиток, рассказала врач Александра Чистякова в беседе "Лентой.ру".

Врач Чистякова объяснила, в чем польза и вред кваса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортивный врач, эксперт по здоровому образу жизни Александра Чистякова напомнила, что натуральный квас, который чаще всего продается в бочках, содержит большое количество витаминов, например, группы B, А, E, PP. Кроме того, квас относится к ферментированным продуктам, улучшающим работу кишечника благодаря пробиотикам в составе.

Но существуют и противопоказания. Александра Чистякова не рекомендует квас тем, у кого есть заболевания ЖКТ, мочеполовой сферы, цирроз, гепатит, аллергия на злаки и дрожжи.

Кроме кваса: что может стать "бульоном" для окрошки

Ранее гастроэнтеролог объяснил, кому нельзя пить квас.

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