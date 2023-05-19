Врач Чистякова объяснила, в чем польза и вред кваса

Какие витамины содержатся в квасе из бочки и чем может быть опасен этот напиток, рассказала врач Александра Чистякова в беседе "Лентой.ру".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спортивный врач, эксперт по здоровому образу жизни Александра Чистякова напомнила, что натуральный квас, который чаще всего продается в бочках, содержит большое количество витаминов, например, группы B, А, E, PP. Кроме того, квас относится к ферментированным продуктам, улучшающим работу кишечника благодаря пробиотикам в составе.