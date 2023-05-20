$79.91-0.1386.28-0.22

Гастроэнтеролог Кашух назвала самые полезные продукты для печени

Чтобы печень работала эффективно, в рационе должны быть полиненасыщенные жиры, белки, витамины и минералы. Об этом "Газете.ру" рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Гастроэнтеролог назвала самые полезные продукты для печени
© Pxhere

По словам специалиста, полезные жиры, которые поддерживают холестирин в норме и защищают печень от ожирения, содержатся в орехах, семенах, оливковом масле и жирной рыбе. Наиболее полезны миндаль, кедровые и грецкие орехи, семена льна и тыквы. Из рыбы лучше всего подойдут лосось, тунец и сельдь.

Стоит употреблять также растительные и животные белки: курица, индейка, яйца, бобовые. Аминокислоты, которые в них содержатся, помогают восстанавливаться различным клеткам организма, в том числе клеткам печени. Они также помогают регулировать глюкозу и инсулин в крови.

Екатерина Кашух напоминает, что полезные для печени витамины и минералы есть и в овощах, фруктах. Чтобы не позволить клеткам органа начать преждевременно разрушаться, а также замедлить окислительные и воспалительные процессы, стоит обратить внимание на следующие продукты: брокколи, морковь, кабачки, репа, редис, лук, чеснок, помидоры, яблоки, груши, цитрусовые, черника, брусника, клюква.

Пять способов остановить ожирение печени

В рацион стоит включить все перечисленные виды продуктов, а не сосредоточиваться на отдельных группах. Пищи, которая негативно сказывается на работе печени, лучше избегать. Прежде всего нужно отказаться от трансжиров: от блюд быстрого приготовления, фастфуда. Из-за них в печени может накопиться жир, что станет причиной жировой дистрофии и ряда других заболеваний. Аналогично не стоит есть слишком много сахара.

Осторожными необходимо быть и с острыми блюдами. Они могут спровоцировать раздражение и воспаление печени. Алкоголь способен разрушить клетки органа и стать причиной его полной дисфункции.

Ранее "Рамблер" писал о популярных, но вредных для печени продуктах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий