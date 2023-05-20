Гастроэнтеролог назвала самые полезные продукты для печени

Чтобы печень работала эффективно, в рационе должны быть полиненасыщенные жиры, белки, витамины и минералы. Об этом "Газете.ру" рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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По словам специалиста, полезные жиры, которые поддерживают холестирин в норме и защищают печень от ожирения, содержатся в орехах, семенах, оливковом масле и жирной рыбе. Наиболее полезны миндаль, кедровые и грецкие орехи, семена льна и тыквы. Из рыбы лучше всего подойдут лосось, тунец и сельдь.

Стоит употреблять также растительные и животные белки: курица, индейка, яйца, бобовые. Аминокислоты, которые в них содержатся, помогают восстанавливаться различным клеткам организма, в том числе клеткам печени. Они также помогают регулировать глюкозу и инсулин в крови.

Екатерина Кашух напоминает, что полезные для печени витамины и минералы есть и в овощах, фруктах. Чтобы не позволить клеткам органа начать преждевременно разрушаться, а также замедлить окислительные и воспалительные процессы, стоит обратить внимание на следующие продукты: брокколи, морковь, кабачки, репа, редис, лук, чеснок, помидоры, яблоки, груши, цитрусовые, черника, брусника, клюква.

В рацион стоит включить все перечисленные виды продуктов, а не сосредоточиваться на отдельных группах. Пищи, которая негативно сказывается на работе печени, лучше избегать. Прежде всего нужно отказаться от трансжиров: от блюд быстрого приготовления, фастфуда. Из-за них в печени может накопиться жир, что станет причиной жировой дистрофии и ряда других заболеваний. Аналогично не стоит есть слишком много сахара.

Осторожными необходимо быть и с острыми блюдами. Они могут спровоцировать раздражение и воспаление печени. Алкоголь способен разрушить клетки органа и стать причиной его полной дисфункции.