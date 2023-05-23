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1 час назад

Чем перекусить перед сном без вреда для фигуры

Мира Маркина

Время позднее, но вам захотелось есть? Не беда: полакомиться перед сном можно без вреда для фигуры.

Чем перекусить перед сном без вреда для фигуры
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" расскажет, какие продукты подойдут для позднего перекуса и положительно скажутся на состоянии вашего здоровья.

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Правда ли, что масло гхи полезно для здоровья

  1. Кислая вишня и вишневый сок. Один стакан (240 мл) сока или 40 г самого плода содержат менее 160 калорий. А еще в вишнях есть приличное количество гормона мелатонина, который способствует более быстрому погружению в сон. Употребление вишни, помимо прочего, снижает тревожность.
  2. Банан с миндальным маслом. Один тропический фрукт, пропитанный столовой ложкой несладкого масла из семян миндаля, "обойдется" в 190 калорий. К тому же оба ингредиента, как и вишня, содержат мелатонин. Но это не все их полезные свойства: они богаты полезными жирами, витамином Е и магнием.
  3. Протеиновый смузи. К примеру, если смешать 240 мл нежирного молока с 110 г замороженного ананаса, калорийность лакомства составит примерно 160 калорий. Растение, кстати, повышает уровень мелатонина. А еще употребление богатых белком продуктов не только не скажется на фигуре, но и будет способствовать восстановлению мышц.
  4. Йогурт. Одна порция простого обезжиренного греческого йогурта (170 г) содержит 104 калории. Кисломолочный продукт является источником кальция, который, помимо прочего, позволяет вырабатывать мелатонин из триптофана. Употребление казеинового протеина на ночь может помочь уменьшить чувство голода на следующее утро, свидетельствует ряд исследований.
  5. Тыквенные семечки. 28 г семян содержат в себе скромные 158 калорий и покрывают 40% дневной нормы магния, который положительно сказывается на качестве сна. А еще семена тыквы также богаты тем же триптофаном.
  6. Киви. Так, два кисло-сладких продукты содержат всего 84 калории, при этом 4 г клетчатки и более 140% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Последний, как известно, является мощнейшим антиоксидантом.
  7. Цельнозерновые хлопья. Так, в 175 г приготовленной на воде овсянки всего 124 калории и приличное количество полезной для организма клетчатки. Если добавить к сваренной каше, например, ту же вишню или киви, перекус получится более экзотическим, но по-прежнему низкокалорийным.
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