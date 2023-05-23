Почему хочется сладкого после сытного приема пищи

Суп, второе, напиток… В желудке вроде бы уже и нет свободного места, но все равно хочется сладкого. Почему организм настойчиво игнорирует чувство сытости и просит нас угостить его десертом? О том, почему даже после сытного обеда хочется сладкого, "Рамблеру" рассказала клинический, практический психолог Ольга Тонкова-Кузнецова, Член Высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни".

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Вот три возможные причины того, почему многим хочется "чего-нибудь сладенького" сразу после того, как они плотно поели.

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Причина 1. Пищевые привычки

Пищевые привычки начинают формироваться в раннем детстве. На это влияют семейные традиции, школьное питание, а также в целом пищевое поведение и вкусовые предпочтения, принятые в обществе, которое окружает ребенка.

Именно по этой причине специалисты говорят, что для профилактики ожирения и расстройств пищевого поведения среди населения важно вести работу с детьми, просвещать их родителей в вопросах правильного и сбалансированного питания, разрабатывать планы питания в дошкольных и школьных учреждениях.

Если ребенок с детства привыкает всякий раз завершать трапезу, независимо от калорийности и чувства голода, сладким десертом, то вопросов, почему и во взрослом возрасте ничего не меняется, возникать не должно. Если специально не работать над изменением нездоровых пищевых привычек в сознательном возрасте, то они, вероятно, останутся с человеком на всю жизнь, а он уже впоследствии передаст их своим детям, внукам и т. д.

Ольга Тонкова-Кузнецова Клинический, практический психолог. Executive Coach, основатель Школы REforma.LIFE. Член высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий.

Однако сегодня, в век информации, всегда можно найти возможность получить полезные научные знания о сбалансированном здоровом питании. Если человек понимает, что сам не справляется с изменением пищевого поведения, можно обратиться к диетологу/нутрициологу/консультанту по пищевому поведению. Более того, это даже рекомендовано, так как под контролем специалиста намного проще и эффективнее менять пищевое поведение и выработать здоровое отношение к еде, которое останется с человеком в долгосрочной перспективе.

Причина 2. Несбалансированное питание

По словам специалиста, если организм чего-то недополучает, то его будет «тянуть» на продукты, которые могут компенсировать это.

Увы, порой это происходит одновременно с перебором жиров, сахаров и калорий. Важно следить за тем, чтобы организм ежедневно получил 20–25% белка, 20–30% жиров и 45–60 % углеводов.



Отличный способ контролировать этот баланс – придерживаться правила тарелки, согласно которому каждый приём пищи включает в себя на 25 % – белковую еду (птица, мясо, рыба, яйца, морепродукты), 25 % – сложные углеводы (крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб), 50 % – овощи.

Ольга Тонкова-Кузнецова Клинический, практический психолог. Executive Coach, основатель Школы REforma.LIFE. Член высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий.

Также важно поддерживать питьевой баланс. Не менее важно, чтобы питание было максимально разнообразным.

Нужно ли вообще отказываться от десерта? Конечно, нет.

Хорошее доказательство тому – система питания «Правило трёх» Марши Херрин, нацеленная на профилактику и, в качестве вспомогательной терапии, лечение РПП.



Этот метод позволяет найти баланс между вкусным и полезным, который можно применять в течение долгого времени и в комфортном режиме. Система питания предполагает 3 основных приема пищи и 2–3 перекуса в день. Каждый приём пищи включает в себя белки, жиры и углеводы, источники клетчатки — фрукты или овощи, кальцийсодержащий продукт, и обязательно – еду «для радости».



Также, согласно данному правилу, люди ведут дневник питания. Но именно тот факт, что «еда для радости» не просто допускается, а показана, подтверждает, что и на фоне здорового питания всегда найдётся место любимому лакомству. Ольга Тонкова-Кузнецова Клинический, практический психолог. Executive Coach, основатель Школы REforma.LIFE. Член высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий.

Причина 3. Эмоциональный голод

Эксперт объяснила, что, когда сахар усваивается организмом, он активирует центры вознаграждения в нашем мозге, высвобождая опиоиды и дофамин.

Благодаря этому мы испытываем удовольствие, и это мотивирует нас повторять привычку есть сладкое. Когда человеку плохо, грустно, одиноко он может прибегать к такому нехитрому способу получить удовольствие – съесть сладкого.

Если это разовые ситуации, проблем нет. У кого-то это происходит, к примеру, пару раз в месяц на фоне ежемесячных циклических гормональных колебаний, но в целом поддаётся контролю.



Все это – варианты нормы, ведь каждый из нас – живой человек. Если же это случается на постоянной основе – важно понять, что заедание эмоций сладким никак не решает проблемы, а только может усугубить их, провоцируя недовольство собой и увеличивая шансы на избыточную массу тела в будущем.



Сахар нам не враг, а такой же продукт питания, как все другие. Однако всё хорошо в меру. ВОЗ допускает до 10% добавленного сахара от общей суточной калорийности. Ольга Тонкова-Кузнецова Клинический, практический психолог. Executive Coach, основатель Школы REforma.LIFE. Член высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий.

Причина 4. Скорость приема пищи

Если есть быстро, отвлекаясь на гаджеты и другие дела, мозг может не успеть получить сигнал о наступившей сытости. Тогда покажется, что съеденного недостаточно и десерт просто необходим.

Попробуйте во время еды не заниматься ничем другим. Обращайте внимание на вкус, текстуру, аромат блюда. Скорее всего так вы съедите меньше. И даже если дело дойдет до десерта, вы не переедите. Ольга Тонкова-Кузнецова Клинический, практический психолог. Executive Coach, основатель Школы REforma.LIFE. Член высшего экспертного совета кафедры "Долголетие и качество жизни" Академии социальных технологий.

Причина 5. Еда за компанию

Если подруга в кафе заказывает десерт, вы можете присоединиться, даже если уже не испытываете чувство голода.