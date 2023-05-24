Что такое al dente и как варить макароны правильно

Макароны – универсальное блюдо, которое знакомо большинству из нас. Прелесть пасты в том, что она быстро готовится, позволяет моментально утолить голод и имеет множество различных вариаций.

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Нередко в рецепте макарон можно встретить фразу: "варить до состояния al dente". Но что это значит? И каких правил нужно придерживаться, чтобы паста получилась такой же вкусной, как в ресторане?

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Читайте об этом в материале "Рамблера".

Что такое al dente

В переводе с итальянского al dente означает "на зуб". Состояние al dente – это когда паста уже готова, но еще достаточно твердая и не успела развариться.

Если вы готовите спагетти, то при раскусывании пасты al dente зуб должен почувствовать небольшое сопротивление. Для тех, кто не привык к такому состоянию макарон, блюдо al dente кажется недоваренным. А между тем итальянцы готовят пасту именно так.

Важно также отметить, что приготовить пасту al dente можно лишь из твердых сортов пшеницы. Если макароны изготовлены из мягкой пшеницы, они очень быстро разбухнут в воде и добиться должного эффекта не получится.

Как варить макароны

Чтобы приготовить макароны правильно, можно следовать инструкции на упаковке. Но кроме того, необходимо учитывать несколько нюансов.

Крайне важно соблюдать соотношение воды и макаронных изделий – 1 литр на каждые 100 граммов. Если же макаронам будет не хватать пространства, они станут излишне клейкими.

Перед тем, как опускать макароны в воду, не забудьте посолить ее. В процессе варки соль добавлять крайне нежелательно.

Если вы готовите спагетти, не ломайте их. Просто опустите их в кастрюлю и аккуартно надавите на торчащие из воды концы – постепенно они уйдут в воду.

Вопреки распространенному мнению, после приготовления макароны не нужно промывать холодной водой. Промывка уничтожает полезные витамины и делает макароны липкими.