$79.98+0.0285.88-0.32

3 простых соуса для макарон, которые разнообразят блюдо

Порой, чтобы привычные макароны заиграли новыми красками, достаточно добавить в блюдо тот или иной соус.

Приготовить соусы самостоятельно отнюдь не сложно. Но при этом они будут гораздо полезнее тех, что продаются в магазине.

Подробнее о любимых соусах итальянцев – в материале "Рамблера".

Маринара

Ингредиенты:
  • 800 г помидоров в собственном соку
  • 50 мл воды
  • 0,5 луковицы
  • Черешок сельдерея
  • Зубчик чеснока
  • Сахар
  • Итальянские травы
  • Оливковое масло

Вывалите в миску помидоры, а в пустую упаковку из-под них влейте 50 мл воды. Встряхните упаковку и вылейте содержимое к помидорам. Обжарьте на оливковом масле лук, сельдерей и чеснок, предварительном мелко порубив их. Влейте в сковороду томаты, добавьте сахар и соль по вкусу, а также травы. Оставьте соус вариться на медленном огне еще 20 минут.

Лимонный соус

Ингредиенты:
  • Лимон
  • 300 мл жирных сливок
  • Базилик
  • Кедровые орешки
  • Пармезан

При помощи мелкой терки снимите цедру с лимона и выдавите лимонный сок – для пасты понадобится две столовые ложки. Влейте в сковороду сливки, доведите до кипения, а затем тонкой струйкой влейте лимонный сок. Параллельно интенсивно помешивайте соус. Когда соус станет густым, вмешайте в него готовую пасту, добавьте базилик и кедровые орешки. Перед подачей посыпьте блюдо пармезаном.

5 грубых ошибок при варке макарон, которые испортят блюдо

Аматричана

Ингредиенты:
  • 150 г грудинки/бекона
  • 0,5 луковицы
  • 1 ст. ложка томатной пасты
  • 700 г протертых томатов
  • Сахар
  • Соль
  • Пармезан

Нарежьте грудинку тонкими кусочками и обжарьте их на сухой сковороде. Когда мясо даст жир, на нем же обжарьте лук с томатной пастой. После влейте в сковороду томаты, сахар и соль. Оставьте соус кипеть 15-20 минут. Выложите в соус пасту и добавьте пармезан.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий