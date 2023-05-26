3 простых соуса для макарон, которые разнообразят блюдо
Порой, чтобы привычные макароны заиграли новыми красками, достаточно добавить в блюдо тот или иной соус.
Приготовить соусы самостоятельно отнюдь не сложно. Но при этом они будут гораздо полезнее тех, что продаются в магазине.
Подробнее о любимых соусах итальянцев – в материале "Рамблера".
Маринара
- 800 г помидоров в собственном соку
- 50 мл воды
- 0,5 луковицы
- Черешок сельдерея
- Зубчик чеснока
- Сахар
- Итальянские травы
- Оливковое масло
Вывалите в миску помидоры, а в пустую упаковку из-под них влейте 50 мл воды. Встряхните упаковку и вылейте содержимое к помидорам. Обжарьте на оливковом масле лук, сельдерей и чеснок, предварительном мелко порубив их. Влейте в сковороду томаты, добавьте сахар и соль по вкусу, а также травы. Оставьте соус вариться на медленном огне еще 20 минут.
Лимонный соус
- Лимон
- 300 мл жирных сливок
- Базилик
- Кедровые орешки
- Пармезан
При помощи мелкой терки снимите цедру с лимона и выдавите лимонный сок – для пасты понадобится две столовые ложки. Влейте в сковороду сливки, доведите до кипения, а затем тонкой струйкой влейте лимонный сок. Параллельно интенсивно помешивайте соус. Когда соус станет густым, вмешайте в него готовую пасту, добавьте базилик и кедровые орешки. Перед подачей посыпьте блюдо пармезаном.
Аматричана
- 150 г грудинки/бекона
- 0,5 луковицы
- 1 ст. ложка томатной пасты
- 700 г протертых томатов
- Сахар
- Соль
- Пармезан
Нарежьте грудинку тонкими кусочками и обжарьте их на сухой сковороде. Когда мясо даст жир, на нем же обжарьте лук с томатной пастой. После влейте в сковороду томаты, сахар и соль. Оставьте соус кипеть 15-20 минут. Выложите в соус пасту и добавьте пармезан.