3 простых соуса для макарон, которые разнообразят блюдо

Порой, чтобы привычные макароны заиграли новыми красками, достаточно добавить в блюдо тот или иной соус.

Приготовить соусы самостоятельно отнюдь не сложно. Но при этом они будут гораздо полезнее тех, что продаются в магазине.

Подробнее о любимых соусах итальянцев – в материале "Рамблера".

Маринара

800 г помидоров в собственном соку

50 мл воды

0,5 луковицы

Черешок сельдерея

Зубчик чеснока

Сахар

Итальянские травы

Оливковое масло Ингредиенты:

Вывалите в миску помидоры, а в пустую упаковку из-под них влейте 50 мл воды. Встряхните упаковку и вылейте содержимое к помидорам. Обжарьте на оливковом масле лук, сельдерей и чеснок, предварительном мелко порубив их. Влейте в сковороду томаты, добавьте сахар и соль по вкусу, а также травы. Оставьте соус вариться на медленном огне еще 20 минут.

Лимонный соус

Лимон

300 мл жирных сливок

Базилик

Кедровые орешки

Пармезан Ингредиенты:

При помощи мелкой терки снимите цедру с лимона и выдавите лимонный сок – для пасты понадобится две столовые ложки. Влейте в сковороду сливки, доведите до кипения, а затем тонкой струйкой влейте лимонный сок. Параллельно интенсивно помешивайте соус. Когда соус станет густым, вмешайте в него готовую пасту, добавьте базилик и кедровые орешки. Перед подачей посыпьте блюдо пармезаном.

Аматричана

150 г грудинки/бекона

0,5 луковицы

1 ст. ложка томатной пасты

700 г протертых томатов

Сахар

Соль

Пармезан Ингредиенты: