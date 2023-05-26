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Врач Мухина объяснила, чем опасна клубника

О том, чем может быть опасная любимая летняя ягода, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, клубника может спровоцировать развитие аллергии, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта и даже вызвать отравление.

Аллергическая реакция, как отмечает Марият Мухина проявляется в виде покраснения, кожного зуда, крапивницы и даже отека Квинке.

Также опасными могут быть семена клубники для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Все дело в том, что эти семечки с ворсинками могут царапать слизистую, что опасно при гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Еще одна опасности клубники заключается в том, что ягоду могли обрабатывать от болезней и вредителей препаратами, которые также могут быть токсичными для человека.

Чтобы избежать возможных проблем Марият Мухина призывает съедать не более 200 граммов клубники в день.

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