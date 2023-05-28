Ополоснуть или замачивать: как долго нужно мыть зелень

В нашей жизни есит абсолютно элементарные вещи, о которых мы совсем не знаем. К ним относятся те, что мы делаем изо дня в день, например, мытье свежей зелени. А вы когда-нибудь задумывались, как мыть зелено правильно? "Рамблер" расскажет об этом.

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Зелень полезна для пищеварения за счет клетчатки, вкусна и необходима для любого организма. А еще зелень отлично подходит для декора ваших любимых блюд.

Грязная зелень, как и фрукты и овощи, может стать спутником диареи. А от пестицидов, которыми обрабатывается зелень от вредителей можно получить отравление. Еще одна опасность — проглотить личинку, которая потом останется с вами надолго. Поэтому важно тщательно промывать зелень, а не ополаскивать ее в течение пары секунд.

Два метода промыть зелень

В емкость добавляем соль в воду и оставляем зелень на полчаса. Вы удивитесь, сколько грязи на самом деле скрывается в зеленых листьях. По истечении срока, промываем зелень проточной водой.

Приобретите центрифугу для очистки зелени, этот аппарат отлично подойдет для тех, кто системно ест много салатов или имеет большую семью. Центрифуга для зелени состоит из прозрачной чаши, сита и крышки с рычагом. Вы буквально гоняете зелень, потом сливаете воду и отжимаете. Зелень попадает на стол практически сухой и чистой. Это избавит от лишней воды в свежем салате, а также лишит последних следов земли.

Хитрости правильного мытья зелени и овощей Белокочанную капусту держат в подсоленной воде полчаса

Спаржу лучше мыть в холодной воде.

Для избавления от мелких вредителей, можно добавить в воду уксус или лимонную кислоту.

Томаты, огурцы, фасоль и горох лучше мыть мягкой щеткой

Пищевая сода тоже может стать отличным средством борьбы с личинками вредителей. При этом размеры личинок настолько малы, что увидеть их можно только с помощью микроскопа.