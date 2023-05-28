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Ополоснуть или замачивать: как долго нужно мыть зелень

В нашей жизни есит абсолютно элементарные вещи, о которых мы совсем не знаем. К ним относятся те, что мы делаем изо дня в день, например, мытье свежей зелени. А вы когда-нибудь задумывались, как мыть зелено правильно? "Рамблер" расскажет об этом.

Ополоснуть или замачивать: как долго нужно мыть зелень
© unsplash

Зелень полезна для пищеварения за счет клетчатки, вкусна и необходима для любого организма. А еще зелень отлично подходит для декора ваших любимых блюд.

Какая дачная зелень на самом деле полезна

Грязная зелень, как и фрукты и овощи, может стать спутником диареи. А от пестицидов, которыми обрабатывается зелень от вредителей можно получить отравление. Еще одна опасность — проглотить личинку, которая потом останется с вами надолго. Поэтому важно тщательно промывать зелень, а не ополаскивать ее в течение пары секунд.

Два метода промыть зелень

  • В емкость добавляем соль в воду и оставляем зелень на полчаса. Вы удивитесь, сколько грязи на самом деле скрывается в зеленых листьях. По истечении срока, промываем зелень проточной водой.
  • Приобретите центрифугу для очистки зелени, этот аппарат отлично подойдет для тех, кто системно ест много салатов или имеет большую семью. Центрифуга для зелени состоит из прозрачной чаши, сита и крышки с рычагом. Вы буквально гоняете зелень, потом сливаете воду и отжимаете. Зелень попадает на стол практически сухой и чистой. Это избавит от лишней воды в свежем салате, а также лишит последних следов земли.

Хитрости правильного мытья зелени и овощей

  • Белокочанную капусту держат в подсоленной воде полчаса
  • Спаржу лучше мыть в холодной воде.
  • Для избавления от мелких вредителей, можно добавить в воду уксус или лимонную кислоту.
  • Томаты, огурцы, фасоль и горох лучше мыть мягкой щеткой
  • Пищевая сода тоже может стать отличным средством борьбы с личинками вредителей. При этом размеры личинок настолько малы, что увидеть их можно только с помощью микроскопа.

Однако немытая зелень хранится значительно дольше мытой, поэтому промывать ее нужно только непосредственно перед едой.

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