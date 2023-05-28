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Нутрициолог Яковлева перечислила полезные свойства клубники

В России приближается сезон клубники. В чем ее польза, "Вечерней Москве" рассказала нутрициолог Татьяна Яковлева.

Нутрициолог перечислила полезные свойства клубники
© Pxhere

Прежде всего специалист обратила внимание на то, что клубника — один из лучших источников фенольных антиоксидантов. Если есть ягоду три раза в неделю по 200-300 граммов в день, можно значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно есть клубнику после еды и не в большом количестве. В противном случае кислоты в ее составе могут навредить организму. При этом дополнительно добавлять в ягоды сахар не стоит.

Клубнику можно использовать и для косметических процедур. Можно заморозить пюре в формочках для льда с водой или отваром петрушки и протирать получившимся льдом лицо перед сном для омоложения.

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Полезна ягода и для спортсменов. Она улучшает кровообращение и подачу кислорода, а также помогает лучше переносить физические нагрузки и боль в мышцах. Она также не приводит к набору веса.

Кроме того, клубника помогает при высоком давлении, авитаминозе и инфекциях — как вирусных, так и бактериальных. Чтобы поддерживать в хорошем состоянии зубную эмаль, достаточно разрезать ягоду пополам и растереть половинку по поверхности зубов. Далее подержать массу на зубах 5-10 минут и почистить их. Если делать так не чаще двух раз в неделю, улыбка станет белее.

Ранее "Рамблер" рассказывал об опасности клубники.

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