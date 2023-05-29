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Эндокринолог Павлова объяснила, какой завтрак поможет избавиться от жира на животе

Хотя питание всегда должно быть разнообразным и сбалансированным, многие при похудении переходят полностью на каши: не только по утрам, но и на обед и ужин. Почему это не поможет избавиться от лишнего веса, рассказала в своем телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, даже если каждое утро есть овсянку на воде и без сахара, но с кусочком сливочного масла, то будет теряться мышечная масса и появляться жировая ткань. Каши, скорее, помогают набрать вес, а не сбросить.

Зухра Павлова отдельно подчеркнула, что белок должен быть в каждом приеме пищи, особенно при желании подтянуть тело и похудеть. Можно есть яйца, творог, отварную курицу. Каша может быть только дополнением к ним в небольшом количестве — четыре-пять ложек готового блюда.

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В качестве примеров идеального завтрака эндокринолог назвала яйца всмятку и омлет с овощами: яйца по утрам полезны для похудения, согласно исследованиям. Усилить эффект можно с помощью нескольких капель острого соуса без соли и сахара или порошка чили.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как готовить, чтобы худеть.

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