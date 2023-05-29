Шоколадные маффины с авокадо: рецепт
Авокадо – универсальный плод, который может разнообразить не только салаты и пасты. "Рамблер" расскажет о вкусном и необычном рецепте десерта, в состав которого входит этот питательный фрукт.
Ингредиенты
- 1 большой авокадо
- 3 больших спелых банана
- 1/2 стакана тростникового сахара
- 1 крупное яйцо
- 1 столовая ложка чистого ванильного экстракта
- 3/4 стакана цельнозерновой муки
- 1/2 стакана какао-порошка
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/2 стакана кусочков горького шоколада
Приготовление
- Разогрейте духовку до 170-180 градусов, застелите формы для маффинов бумагой для выпечки;
- Выложите в кухонный комбайн авокадо и бананы, взбивайте до получения однородной массы (около 1 минуты). Добавьте тростниковый сахар, яйцо и экстракт ванили, взбивайте ингредиенты еще примерно в течение 30 секунд;
- Смешайте в миске муку, овсяные хлопья, какао-порошок, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте полученную ранее массу к сухим ингредиентам и перемешайте. Добавьте кусочки шоколада;
- Выложите по одной столовой ложке теста в каждую форму для кексов (заполняйте примерно на 3/4);
- Выпекайте в течение 8-10 минут. Проверяйте готовность зубочисткой – она должна оставаться сухой.