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Шоколадные маффины с авокадо: рецепт

Авокадо – универсальный плод, который может разнообразить не только салаты и пасты. "Рамблер" расскажет о вкусном и необычном рецепте десерта, в состав которого входит этот питательный фрукт.

Шоколадные маффины с авокадо: рецепт
© Unsplash
Ингредиенты
  • 1 большой авокадо
  • 3 больших спелых банана
  • 1/2 стакана тростникового сахара
  • 1 крупное яйцо
  • 1 столовая ложка чистого ванильного экстракта
  • 3/4 стакана цельнозерновой муки
  • 1/2 стакана какао-порошка
  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана кусочков горького шоколада

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Приготовление
  1. Разогрейте духовку до 170-180 градусов, застелите формы для маффинов бумагой для выпечки;
  2. Выложите в кухонный комбайн авокадо и бананы, взбивайте до получения однородной массы (около 1 минуты). Добавьте тростниковый сахар, яйцо и экстракт ванили, взбивайте ингредиенты еще примерно в течение 30 секунд;
  3. Смешайте в миске муку, овсяные хлопья, какао-порошок, разрыхлитель, соду и соль. Добавьте полученную ранее массу к сухим ингредиентам и перемешайте. Добавьте кусочки шоколада;
  4. Выложите по одной столовой ложке теста в каждую форму для кексов (заполняйте примерно на 3/4);
  5. Выпекайте в течение 8-10 минут. Проверяйте готовность зубочисткой – она должна оставаться сухой.
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