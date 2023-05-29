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Кардиологи перечислили диеты для сердца и сосудов

Американская кардиологическая ассоциация провела исследование и по его итогам составила рейтинг диет, которые полезны для сердца и сосудов. Соответствующая публикация появилась в журнале Circulation. Рейтинг диет прокомментировала для "Российской газеты" директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

Наиболее полезными признали средиземноморскую диету, пескетарианскую, диету DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension -диетологический подход к лечению гипертонии) и ово/лакто-вегетарианский тип питания.

В первом случае рацион выстраивается вокруг продуктов растительного происхождения, цельных зерен, бобовых, орехов и семян, птицы, рыбы и морепродуктов, а также растительных масле. При этом сокращается потребление обработанных и молочных продуктов, красного мяса, алкоголя, а также напитков, в которых много сахара. Диета DASH напоминает средиземноморскую, но в ней особое внимание уделяется снижению количества натрия и употреблению обезжиренных молочных продуктов.

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Пескетарианская диета — вегетарианская, но разрешает есть рыбу. Ово/лакто-вегетарианский тип питания предполагает, что человек ест растительную пищу, иногда вводя в рацион яйца и/или молочные продукты.

Менее полезны веганские и низкожировые диеты, далее в рейтинге следуют типы питания с низким содержанием жиров (менее 10% от общего количества калорий) и низкоуглеводные (менее 30-40% от общего количества калорий).

Наименее полезными для сердца ученые назвали палеодиету и диету, в которой очень мало углеводов, например кето-диету.

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